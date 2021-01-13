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В Україні порушили справу проти заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Автор: Дмитро Левицький

Офіс генпрокурора України порушив справу проти заступника командувача Чорноморського флоту Росії. Його звинувачують у підбурюванні українських військових до державної зради.

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Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що високопосадовець російських Збройних сил, ім'я якого не називається, у березні 2014 року схиляв українських військових до зради, погрожуючи фізичним насильством та зброєю.

Такими методами, як розповіли в прокуратурі, російський офіцер змушував перейти на бік ворога декілька десятків українських військових.

Справу порушили за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. У разі притягнення до відповідальності офіцеру ЗС Росії загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура повідомила про підозру колишньому бойовику "ЛНР", який після служби в окупаційних військах перебрався до Києва.

Також РБК-Україна писало, що російські спецслужби завербували українського військового, коли той був в Криму. Однак після повернення в Україну військовослужбовець здався СБУ.

Прогноз погоди
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