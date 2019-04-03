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У Кабміні назвали терміни розширення контролю цін на ліки

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 11:51
У Кабміні назвали терміни розширення контролю цін на ліки
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

З 1 липня розширять державне регулювання цін на медпрепарати

В Україні з 1 липня 2019 року розширять державне регулювання цін на основні ліки з Національного переліку. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, з 1 липня в Україні буде впроваджено державне регулювання цін на деякі ліки, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів.

"Це будуть референтні ціни по країнам, що Україна обрала для порівняння, - це Польща, Словаччина, Чехія, Латвія та Угорщина... Також впроваджуємо граничні відсоткові регресивні націнки на препарати, включені в Національний перелік, в залежності від суми вартості препаратів", - додала Супрун.

Зазначимо, референтне ціноутворення полягає в регулюванні ціни на рівні середнього показника мінімальної вартості в референтних країнах. Ця ціна буде орієнтиром для виплат (програма реімбурсації), коли держава частково компенсує пацієнту вартість ліків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ціни на медикаменти в українських аптеках за 2018 рік зросли майже на 19%. Це максимальне подорожчання за останні кілька років, основними причинами якого стали зміна структури попиту на медикаменти у пацієнтів, а також зростання цін на енергоносії та зміна фонду оплати праці.

Зазначимо, з 2017 року в Україні ввели державне регулювання цін на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету типу та бронхіальної астми.

 

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