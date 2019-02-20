В Україні з'явиться раніше скасований загін морської охорони

В Україні знову з'явиться Ізмаїльський загін морської охорони

Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому снова появится Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним распоряжением создается соответствующее бюджетное учреждение. Измаильский отряд морской охраны создают для противодействия угрозам в сфере пограничной безопасности, повышения эффективности обеспечения режима судоходства, контроля над плаванием и пребыванием украинских и иностранных судов в украинской части Дуная.

Отряд создают также для усиления противодействия контрабанде и повышения оперативности реагирования на изменение ситуации во время выполнения задач по охране государственной границы. Отметим, отряд морской охраны в Измаиле упразднили в 2011 году.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усиливает пограничный контроль на море. Кроме того, рассматривается перспектива развертывания нового технического оборудования, логистического обеспечения, подбора и подготовки кадров.

Отметим, в 2019 году запланировано принятие на вооружение двух десантных катеров "Кентавр".