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В ВМС прийняли нові "Кентаври" для захисту Азовського моря

Новини » Політика    13.02.2019 - 21:00
В ВМС прийняли нові "Кентаври" для захисту Азовського моря
Фото: "Кентавр" (facebook.com.navy.mil.gov.ua)

До складу ВМС прийнято 2 десантних катера "Кентавр"

У 2019 році заплановано прийняття двох десантних катерів "Кентавр" до 6 малих броньованих артилерійських катерів, які є у складі ВМС. Про це заявив заступник начальника головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ В'ячеслав Дем’яненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, до складу ВМС прийнято 6 малих броньованих артилерійських катерів.

"У 2019 році заплановано прийняття ще одного такого катера та двох десантних катерів "Кентавр". Триває розроблення технічного проекту ракетного катера типу "Лань", оснащеного ракетним комплексом "Нептун". США передали до ВМС ЗС України два патрульні катери типу Island у рамках міжнародної допомоги у військовій сфері. Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря", - розказав Дем’яненко.

Нагадаємо, морська охорона України посилює контроль за держкордоном наявними силами та засобами, а також розглядає найближчі перспективи розгортання нового технічного устаткування, логістичного забезпечення, добору й підготовки кадрів.

РБК-Україна писало, що морські прикордонники у взаємодії з катерами Військово-морських сил Збройних сил України та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри в Азовському морі з відбиття ворожого нападу з моря.

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