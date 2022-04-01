Україні важливо дипломатично домогтися санкцій проти великих російських банків, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram -каналі.

"Що потрібно зрозуміти всім нам. Україні зараз дуже важливо дипломатично домогтися санкцій проти великих російських банків, через які Росія сподівається реалізувати власну авантюру з "обміном валюти на рублі для купівлі газу", - написав Єрмак.

Після цього, за його словами, треба ввести ембарго на енергоресурси.

"Це пріоритети для всіх нас. Перемога над Росією складається з багатьох компонентів - військових, економічних. Ми перемагаємо, але нам потрібно робити це швидше. Це в інтересах України", - резюмував керівник ОП.