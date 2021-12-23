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В Україні вакцинувались від коронавірусу вже 14,5 млн людей: скільки за вчора

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 08:29
В Україні вакцинувались від коронавірусу вже 14,5 млн людей: скільки за вчора Фото: в Україні зробили щеплення вже 14,5 млн людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За весь час пандемії в Україні зробили щеплення від коронавірусу 14 500 518 людей. За добу - 117 443 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу

117 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 071 людина, повністю імунізовані - 78 101 людина, додаткову дозу отримали 271 особа.

За весь час

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу - 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу - 596 людей.

Загалом проведено 27 720 661 щеплення.

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