В Украине вакцинировались от коронавируса уже 14,5 млн человек: сколько за вчера
Фото: в Украине сделали прививку уже 14,5 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
За все время пандемии в Украине сделали прививку от коронавируса 14 500 518 человек. За сутки - 117 443 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки
117 443 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 39 071 человек, полностью иммунизированный - 78 101 человек, дополнительную дозу получил 271 человек.
За все время
От начала вакцинальной кампании привиты 14 500 520 человек, из них получили первую дозу - 14 500 518 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу - 596 человек.
Всего проведена 27 720 661 прививка.