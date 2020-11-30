В Україні звільнилися п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки з квітня

В Україні з квітня звільнилися п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров'я України.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, з квітня цього року звільнилися трохи більш як 5 тисяч лікарів спеціалізованого ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", - зазначено в повідомленні НСЗУ.

Відомство зазначає, що за квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі, для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про алгоритм дій при COVID-19, якщо немає декларації з лікарем. Близько 26% українців досі не вибрали лікаря первинки і не уклали з ним декларацію.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня Кабінет міністрів України ініціював звільнення у регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам. Крім того, головам ОДА планували винести догани.