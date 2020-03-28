В Україні збільшилася кількість смертей від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від вірусу померли ще 3 українці

В Україні зафіксовано три нових смертельних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, нові летальні випадки зафіксовано у Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в Україні збільшилась до 8 осіб.

Окрім Києва, вірус поширився на 23 області. Географія поширення коронавірусу виглядає так:

Київ - 74 випадки; Чернівецька область - 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Тернопільська область - 43 випадки (1 летальний); Київська область - 41 випадок; Івано-Франківська область - 28 (3 летальних) випадків; Вінницька область - 16 випадків; Запорізька область - 10 випадків; Рівненська область - 9 випадків (1 летальний); Дніпропетровська область - 7 випадків; Одеська область - 6 випадків; Львівська область - 5 випадків; Сумська область - 5 випадків (1 летальний); Житомирська область - 4 (1 летальний) випадки; Черкаська область - 3 випадки; Волинська область - 2 випадки; Донецька область - 2 випадки; Луганська область - 2 випадки; Закарпатська область - 1 випадок; Миколаївська область - 1 випадок; Полтавська область - 1 випадок; Харківська область - 1 випадок; Херсонська область - 1 випадок; Хмельницька область - 1 випадок Чернігівська область - 1 випадок.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Подробиці поширення пандемії в Україні і світі 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.