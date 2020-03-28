В Україні збільшилася кількість смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Від вірусу померли ще 3 українці
В Україні зафіксовано три нових смертельних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, нові летальні випадки зафіксовано у Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в Україні збільшилась до 8 осіб.
Окрім Києва, вірус поширився на 23 області. Географія поширення коронавірусу виглядає так:
- Київ - 74 випадки;
- Чернівецька область - 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
- Тернопільська область - 43 випадки (1 летальний);
- Київська область - 41 випадок;
- Івано-Франківська область - 28 (3 летальних) випадків;
- Вінницька область - 16 випадків;
- Запорізька область - 10 випадків;
- Рівненська область - 9 випадків (1 летальний);
- Дніпропетровська область - 7 випадків;
- Одеська область - 6 випадків;
- Львівська область - 5 випадків;
- Сумська область - 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область - 4 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область - 3 випадки;
- Волинська область - 2 випадки;
- Донецька область - 2 випадки;
- Луганська область - 2 випадки;
- Закарпатська область - 1 випадок;
- Миколаївська область - 1 випадок;
- Полтавська область - 1 випадок;
- Харківська область - 1 випадок;
- Херсонська область - 1 випадок;
- Хмельницька область - 1 випадок
- Чернігівська область - 1 випадок.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Подробиці поширення пандемії в Україні і світі 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.