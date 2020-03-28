В Украине увеличилось число смертей от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От вируса умерли еще 3 украинцы

В Украине зафиксировано три новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, новые летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Украине увеличилось до 8 человек.

Кроме Киева, вирус распространился на 23 области. География распространения коронавируса выглядит так:

Киев - 74 случая; Черновицкая область - 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев; Тернопольская область - 43 случая (1 летальный) Киевская область - 41 случай; Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев; Винницкая область - 16 случаев; Запорожская область - 10 случаев; Ровенская область - 9 случаев (1 летальный) Днепропетровская область - 7 случаев; Одесская область - 6 случаев; Львовская область - 5 случаев; Сумская область - 5 случаев (1 летальный) Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи; Черкасская область - 3 случая; Волынская область - 2 случая; Донецкая область - 2 случая; Луганская область - 2 случая; Закарпатская область - 1 случай; Николаевская область - 1 случай; Полтавская область - 1 случай; Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 1 случай; Хмельницкая область - 1 случай Черниговская область - 1 случай.

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