В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
От вируса умерли еще 3 украинцы
В Украине зафиксировано три новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Так, новые летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в Украине увеличилось до 8 человек.
Кроме Киева, вирус распространился на 23 области. География распространения коронавируса выглядит так:
- Киев - 74 случая;
- Черновицкая область - 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;
- Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
- Киевская область - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
- Винницкая область - 16 случаев;
- Запорожская область - 10 случаев;
- Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
- Днепропетровская область - 7 случаев;
- Одесская область - 6 случаев;
- Львовская область - 5 случаев;
- Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
- Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
- Черкасская область - 3 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Донецкая область - 2 случая;
- Луганская область - 2 случая;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Николаевская область - 1 случай;
- Полтавская область - 1 случай;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай
- Черниговская область - 1 случай.
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