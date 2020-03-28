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В Украине увеличилось число смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 10:35
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От вируса умерли еще 3 украинцы

В Украине зафиксировано три новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, новые летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Украине увеличилось до 8 человек.

Кроме Киева, вирус распространился на 23 области. География распространения коронавируса выглядит так:

  1. Киев - 74 случая;
  2. Черновицкая область - 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;
  3. Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
  4. Киевская область - 41 случай;
  5. Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
  6. Винницкая область - 16 случаев;
  7. Запорожская область - 10 случаев;
  8. Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
  9. Днепропетровская область - 7 случаев;
  10. Одесская область - 6 случаев;
  11. Львовская область - 5 случаев;
  12. Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
  13. Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
  14. Черкасская область - 3 случая;
  15. Волынская область - 2 случая;
  16. Донецкая область - 2 случая;
  17. Луганская область - 2 случая;
  18. Закарпатская область - 1 случай;
  19. Николаевская область - 1 случай;
  20. Полтавская область - 1 случай;
  21. Харьковская область - 1 случай;
  22. Херсонская область - 1 случай;
  23. Хмельницкая область - 1 случай
  24. Черниговская область - 1 случай.

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