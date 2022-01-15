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В Україні збільшили виплати військовим льотчикам

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Субота 15 січня 2022 01:18
В Україні збільшили виплати військовим льотчикам Фото: в Україні збільшили виплати військовим льотчикам (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Наказом Міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення в Збройних силах збільшені виплати військовим льотчикам. Підвищена зарплата на 10-16 тисяч нараховується з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Пілоти в Збройних силах з 1 січня також отримуватимуть конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але і порівнянні з колегами в інших відомствах сектора національної безпеки і оборони.

Підкреслено, що всього протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде направлено 251 мільйон гривень.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони України заборгувало військовим 1,5 млрд гривень. У відомстві тоді запевнили, що вирішать проблему найближчим часом.

У грудні президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям. Крім того, Кабінету міністрів доручено вдосконалити систему грошового забезпечення військових.

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