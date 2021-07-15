В Україні посилять відповідальність за незаконний видобуток копалин: розміри штрафів

В Україні посилили відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №3576.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Документ вносить зміни у статтю 240 Кримінального кодексу.
За незаконне видобування корисних копалин місцевого значення загальною вартістю понад 510 гривень загрожує штраф від 8,5 до 13,6 тисячі гривень або обмеження/позбавлення волі до 3 років.
Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 1,7 тисячі гривень або загальнодержавного будуть карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або обмеженням/позбавленням волі до 5 років.
Порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені на об'єктах природно-заповідного фонду. Або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або раніше судимим за такий злочин, або службовою особою з використанням службового становища.
Крім того, будуть позбавляти волі на строк від 5 до 8 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені організованою групою, шляхом підпалу, вибуху, спричинили загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки.
Нагадаємо, на початку листопада 2020 року Рада ухвалила цей документ за основу.
Як писало РБК-Україна, у Вінницькій області колишній директор держпідприємства влаштував схему з незаконного видобутку вапна. Махінація завдала збитків державі на 150 мільйонів гривень.