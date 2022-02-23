В Україні посилюють захист стратегічних об'єктів: що треба знати громадянам

Фото: СБУ посилює захист стратегічних об’єктів (ssu.gov.ua)

Так, до заходів залучено підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Одеська область

Силовики відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо захисту об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії. Вказано, що метою є вдосконалення спільних дій для запобігання можливих терористичних і диверсійних загроз.

Херсонська область

Правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Крім того, тривають цілодобові патрулювання прилеглих територій об’єктів, що охороняються.

Дніпропетровська область

Під особливою увагою силовиків - стратегічні об’єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

Тому СБУ попереджає, що в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспорту, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Що треба знати громадянам

СБУ звертається до громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на вимоги правоохоронців.

Крім того, відомство знову закликає бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців щодо:

підозрілих осіб, які необґрунтовано цікавляться військовими об'єктами, будівлями органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;

підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Попередити силовиків можна за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або іншим зручним способом.