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В Україні спростили облік електронних трудових книжок: що змінилося

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі. Постанова прийнята 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Акти доповнено нормами щодо можливості застосування у відповідних правовідносинах поряд з паперовою трудовою книжкою (у разі її наявності) також відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто електронної трудової книжки.

"Відповідні зміни сприятимуть поступовому переходу до обліку трудової діяльності в електронній формі, збереженню достовірних відомостей про страховий стаж і трудову діяльність та спрощення ведення кадрового обліку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня в Україні набуває чинності закон про електронні трудові книжки, згідно з яким, запроваджується облік трудової діяльності не в паперовій, а в електронній формі.

ПФУ протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

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Кабінет Міністрів України