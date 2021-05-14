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В Україні спрощують розмитнення "євроблях". Закон завтра набере чинності

Автор: Юлія Струк

Новий закон про спрощене розмитнення "євроблях" завтра набере чинності. Однак у дію його введуть лише через місяць після набрання чинності - 15 червня.

Документ опублікований у виданні "Голос України".

За спрощеною формулою можна буде розмитнити автомобілі, які фізособи ввезли на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і які знаходяться у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Встановлено обмеження на спрощене розмитнення транспортних засобів, з року випуску яких пройшло понад 5 років.

Не можна розмитнити за цією процедурою машини, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТС, призначені для перевезення 10 осіб і більше) і 8711 (мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди).

Розмитнити можна буде тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2" і не мати походження з країни-агресора.

Учасник бойових дій може розмитнити "євробляху" за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування понад 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил з дня набрання чинності законом, тобто з 15 травня.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила в другому читанні цей документ у ході позачергового засідання 15 квітня.

Крім того, завтра чинності набере і закон про зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи" до 8,5 тисячі гривень.

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