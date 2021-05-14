В Україні спрощують розмитнення "євроблях". Закон завтра набере чинності

За спрощеною формулою можна буде розмитнити автомобілі, які фізособи ввезли на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і які знаходяться у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Встановлено обмеження на спрощене розмитнення транспортних засобів, з року випуску яких пройшло понад 5 років.

Не можна розмитнити за цією процедурою машини, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТС, призначені для перевезення 10 осіб і більше) і 8711 (мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди).

Розмитнити можна буде тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2" і не мати походження з країни-агресора.

Учасник бойових дій може розмитнити "євробляху" за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування понад 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил з дня набрання чинності законом, тобто з 15 травня.