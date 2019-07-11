В Україні поменшало прихильників Сталіна

Фото: пам`ятник Сталіну (GettyImages)

Серед українців прихильників Сталіна втричі менше, ніж серед жителів Росії

У червні 2019 року серед українців переважає негативне ставлення до Сталіна: 40% респондентів ставиться до нього з ворожістю, страхом чи ненавистю, 25% ставиться байдуже і 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням). Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування порівняно з 2012 роком, у 2016-му позитивне ставлення до Сталіна знизилося, і цей спад характерний для 2018-2019 років.

"В основному, це пов’язано з поступовим зменшенням частки тих, хто ставиться з повагою до Сталіна", - вважають соціологи.

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Три чверті українців вказали, що не хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.

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Слід зазначити, що українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж жителі Росії. За даними опитувань "Левада-центру" позитивно ставляться до Сталіна половина (52%) громадян РФ.

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Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження з 24 травня по 7 червня 2019 року серед 2021 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного в червні 2018 року, дві третини (66%) українців проти відновлення Радянського Союзу.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.