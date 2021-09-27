ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 вересня 2021 08:22
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 3007 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Ситуація за добу: госпіталізували 1 478 осіб; летальних випадків - 94; одужали - 952 особи. Протестували методом ПЛР - 13 202 особи, методом ІФА - 2 688 осіб, експрес-тестами - 11 022 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Ситуація за весь час: захворіли - 2 395 404 особи; одужали - 2 245 144 особи; летальних випадків - 55 720; провели 12 710 080 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла прогнозує, що нормальне життя після пандемії повернеться протягом року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей
DAILY
Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад