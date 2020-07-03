В Україні за три дні виявили майже 2800 порушень карантину у закладах

В Україні за три дні виявили 2788 порушень карантину внаслідок збільшення кількості перевірок. Вони проводились на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках та в закладах громадського харчування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, з 19 червня в Україні здійснили понад 19 тисяч перевірок щодо порушення карантинних заходів і їх кількість щодня збільшується. Тільки за останні три дні їх здійснили майже 12 тисяч. Правоохоронці відповідно до зафіксованих порушень склали протоколи та приписи.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що люди втомилися від карантину і розслабились. Однак бізнеси, які заробляють, повинні нести відповідальність за дотримання заходів безпеки.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у медзакладах Закарпатської та Волинської області почали готувати більше місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

Нагадаємо, сьогодні у Волинській області посилили карантинні заходи у місцях масового відпочинку людей через складну епідеміологічну ситуацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні другий день майже 900 нових випадків коронавірусної інфекції.