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В Україні тестують чотири препарати від коронавірусу

Україна, П'ятниця 07 серпня 2020 14:51
В Україні тестують чотири препарати від коронавірусу
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Препарати тестують чотири фармацевтичні компанії

В Україні станом на сьогодні чотири фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування коронавірусу. Наразі препарати проходять клінічні дослідження.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Так, тестують свої препарати компанії "Фармак" ("Амізон Макс"), "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" ("Корвітин"), "Біофарма Плазма" ("Біовен") й "Інтерхім" ("Аміксин IC").

Як зазначили в РНБО, віковий діапазон учасників досліджень - від 18 до 65 років, а до випробувань "Біовену" та "Корвітіну" додатково включено осіб літнього віку (старші 65 років).

Всі перераховані препарати зареєстровані в Україні, тому будуть допущені до застосування, але зараз в їх інструкціях до застосування немає інформації щодо лікування COVID-19.

Нагадаємо, з наступного року Україна може отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу; як пояснив головний санлікар Віктор Ляшко, це стало можливим завдяки механізму COVAX.

Крім того, у липні Міністерство охорони здоров'я виключило два препарату з переліку тих, які використовуються при лікуванні коронавірусу.

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