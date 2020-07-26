ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МОЗ виключив з переліку препаратів для лікування коронавірусу два ліки

Київ, Неділя 26 липня 2020 12:55
МОЗ виключив з переліку препаратів для лікування коронавірусу два ліки
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Також поміняли схеми застосування ще одного препарату

Міністерство охорони здоров'я України виключило "Лопінавір" і "Ритонавір" з переліку ліків, які використовуються при лікуванні коронавірусу. Також поміняли схеми застосування ще одного препарату.

Про це на брифінгу в неділю сказав глава МОЗ Максим Степанов, передає РБК-Україна.

"Повністю були виключені з протоколу застосування такі ліки як "Лопінавір" і "Ритонавір". Також були внесені зміни щодо схем застосування "Гідроксихлорохіну", який буде використовуватися при станах середньої тяжкості", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні розробляють чотири препарату від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від COVID-19.

При цьому, згідно з опитуванням, менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся