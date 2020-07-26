МОЗ виключив з переліку препаратів для лікування коронавірусу два ліки

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Також поміняли схеми застосування ще одного препарату

Міністерство охорони здоров'я України виключило "Лопінавір" і "Ритонавір" з переліку ліків, які використовуються при лікуванні коронавірусу. Також поміняли схеми застосування ще одного препарату.

Про це на брифінгу в неділю сказав глава МОЗ Максим Степанов, передає РБК-Україна.

"Повністю були виключені з протоколу застосування такі ліки як "Лопінавір" і "Ритонавір". Також були внесені зміни щодо схем застосування "Гідроксихлорохіну", який буде використовуватися при станах середньої тяжкості", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні розробляють чотири препарату від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від COVID-19.

При цьому, згідно з опитуванням, менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу.