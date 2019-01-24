ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні протягом доби сталося майже 1200 ДТП

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 11:29
В Україні протягом доби сталося майже 1200 ДТП
Ілюстративне фото (facebook.com)

У результаті ДТП одна людина загинула та 55 травмувалися

В Україні протягом доби сталося майже 1194 дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

Вказано, що 46 з цих ДТП - з постраждалими.

"Погодна ситуація залишається складною. Упродовж доби на території країни зафіксовано 1194 дорожньо-транспортні пригоди, 46 з яких з постраждалими. В результаті автопригод  травмувалися 55 осіб, 1 людина загинула", - сказано у повідомленні.

У черговий раз правоохоронці закликають водіїв утриматися від дальніх поїздок, а в разі необхідності такої поїздки - підготувати автомобіль і обрати найбільш безпечний маршрут.

Нагадаємо, у середу повідомлялося про 851 дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) по всій Україні.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що наразі всі обмеження на дорогах України зняті. Зазначалося, що протягом доби поліцейські здійснювали нагляд за безпекою дорожнього руху, регулюючи доступ транспорту на ділянки з обмеженням проїзду. У поліції запевнили, що безперешкодний рух усіх видів транспорту забезпечено на всіх автодорогах держави.

Додамо, у Києві сьогодні, 24 січня, без опадів, на дорогах ожеледиця. У цілому в столиці хмарно, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вдень від -5 до -7.

У Києві сьогодні ожеледиця на дорогах На дорогах України наразі зняті всі обмеження
Новини України ДТПполицияСнігопад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся