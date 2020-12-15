В Україні без світла лишились 234 населених пункти. Знову туман та ожеледь

В Україні через погіршення погоди сталось знеструмлення більше 200 населених пунктів. Також водіїв попередили про чергові ожеледицю та туман.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через мокрий сніг та сильний вітер знеструмлено 234 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська - 204, Сумська - 23 та Київська - 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також у ДСНС попередили, що 15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Зазначимо, сьогодні у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

В прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 8:00, у більшості західних, північних, центральних та східних областях тумани.

Нагадаємо, у новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.

Додамо, що в Україні прогнозується мокрий сніг з дощем практично на всій території країни. Температура повітря вдень коливатиметься -1 +6 градусів.