В Україні за добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19

Число заражених за весь час пандемії становить 26999 осіб
В Україні за останню добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19. При цьому 242 людини одужали.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Так, з початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 26 999 осіб, з них 12 054 пацієнтів одужали та 788 - померли. За минулу добу 242 людини одужали і 11 померли.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (68) та Чернівецькій областях (54), а також у Києві (43 випадків).
Не виявили жодного нового випадку в Херсонській області. По одному випадку зафіксовано в Полтавській і Сумській областях.
Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей та 4088 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.
Ситуація в регіонах:
Нагадаємо, три дні поспіль в Україні фіксували понад 500 заражень коронавірусом.
РБК-Україна писало, що число заражених коронавірусом в Україні зростає із-за недотримання рекомендацій МОЗ і ослаблення карантину. У той же момент, у ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени.
В уряді не виключили, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість підтверджених випадків коронавірусу.
Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.
Автор: Максим Зайченко