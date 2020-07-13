В Україні за добу 612 випадків COVID-19

Станом на 13 липня в Україні фіксують значний спад кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 612 людей. Найбільше інфікованих виявили в Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загалом від початку пандемії заразились 54 133 українців, з них 26 503 одужали та 1 398 померли.

Зокрема, за минулу добу одужали 385 українців та 15 померли.

Антилідерами по кількості заражених є Львівська область (7 107), місто Київ (6 238), Чернівецька область (5 161).

Нагадаємо, в Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", зокрема, в список потрапила Болгарія.

Додамо, громадяни, які в'їжджають в Україну з країн "червоної зони" можуть достроково завершити самоізоляцію, для цього необхідно отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус в ліцензованій лабораторії ЦГЗ.