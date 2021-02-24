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Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу у березні

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 13:22
Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу у березні Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна очікує на прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу вже в березні. Це буде вакцина інших виробників.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в рамках загального плану вакцинації.

"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.

Вакцина яких саме виробників може бути поставлена у березні прем'єр не уточнив.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартував процес вакцинації від коронавірусу. Першими щеплення отримають медики, які працюють з COVID-пацієнтами.

Як повідомляло РБК-Україна, першим щеплення зробили лікаря в Черкаській області.

Зазначимо, перша партія вакцини від коронавіруса прибула в Україну вчора, 23 лютого, близько 11:20. У "Борисполі" сів літак з 500 тисячами доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca.

До цього повідомлялося, що першими вакцину від коронавірусу доставлять в Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку області та в Київ.

Детальніше про те, що це за вакцина і наскільки вона ефективна - у матеріалі РБК-Україна.

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