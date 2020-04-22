В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняних ліків проти коронавірусу

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

"В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція... вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання", - вказано у повідомленні.



В ОП пообіцяли згодом надати більш детальну інформацію.

Нагадаємо, 12 квітня Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19. Глава держави сподівається, що найближчим часом з'явиться вакцина або препарати для лікування коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, провідний вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже в вересні.

Додамо також, Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти COVID-19.