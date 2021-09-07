В Україні стало менше банків та страхових компаній: НБУ анулював чергові ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у серпні 2021 року зменшилася з 1938 до 1933. Кількість банків зменшилася із 73 до 72, адже у серпні ПАТ "Розрахунковий центр" припинив банківську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Упродовж серпня НБУ зареєстрував вісім нових гравців небанківського фінансового ринку, а саме шість фінансових компаній та дві лізингові компанії.

Водночас було виключено з реєстрів 13 учасників ринку - дві фінансові компанії, сім страховиків (одна страхова компанія залишила ринок добровільно, шість - примусово), один ломбард, дві кредитні спілки та одну лізингову компанію.

Наразі на небанківському ринку працюють 153 non-life страховики (було 160) та 17 life страховиків, 286 ломбардів (було 287), 301 кредитна спілка (було 303), 138 лізингових компаній (було 137), 977 фінансових компаній (було 973) та 61 страховий брокер.

На платіжному ринку діють 37 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. У серпні було скасовано реєстрацію міжнародної платіжної системи "ХАЗРИ", створеної нерезидентами.