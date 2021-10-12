В Україні спецкамери фіксуватимуть порушників карантину: "пілот" запустять у двох містах

Йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційовано ВООЗ і підтримано МОЗ. Відбуватиметься оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм.

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції", - пояснив він, як це буде працювати.

Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. "Пілот" планується зробити в двох великих містах - Києві і в Харкові або Дніпрі.

"Ми очікуємо, що цей пілот буде запущено не раніше ніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати через два тижні", - сказав він про терміни запуску.

При використанні такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис, уточнив Кузін.

На уточнююче запитання, яке покарання чекає порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але в той же час для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі України та передбачено покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".