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В Україні створили Східне управління праці для Донецької та Луганської областей

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України ліквідував управління Державної служби з питань праці у Донецькій та Луганській областях. Водночас уряд створив Східне міжрегіональне управління праці.

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Таке рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

Новостворене Східне міжрегіональне управління праці є правонаступником ліквідованих управлінь у Донецькій та Луганській областях.

Зазначається, що управління у Донецькій та Луганській областях будуть виконувати свої функції до завершення здійснення заходів зі створення Східного міжрегіонального управління праці.

Нагадаємо, з початку карантину втратили роботу понад 430 тисяч українських громадян; РБК-Україна розповідало, як змінився ринок праці в Україні з початком пандемії коронавірусу.

Крім того, уряд планує розширити допомоги по частковому безробіттю під час карантинів, введених не тільки через пандемію коронавірусу.

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