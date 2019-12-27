В Україні створили транспортний портал електронних послуг

Кабінет міністрів України представив створений транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, який об'єднує всі електронні сервіси в транспортній галузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу правительства.

Повідомляється, що за допомогою транспортного порталу можна замовити державні адміністративні послуги в галузі транспорту, а також отримати загальні тематичні сервіси, такі як:

1. Бронювання дозволів на міжнародні перевезення

2. Пост-контроль

3. Дозволу на негабаритні перевезення

4. Е-протокол

5. Відеоспостереження

6. Електронний документ для підтвердження права на здійснення вантажних перевезень (е-ТТН)

"Це реальні кроки, які допомагають нам інтегруватися в єдину транспортну мережу, що об'єднує Європу з Азією, і перетворити Україну на міжнародний транспортний хаб", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також у Кабміні зазначили, що найближчим часом на порталі планується розширення сервісів для автотранспорту (дозвіл на перевантаження), сервіси для моряків і можливість реєстрації повітряних суден.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні запустили онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів. База містить дані мільйонів авто, що вже були оформлені на митниці.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді позбавити сервісні центри Міністерства внутрішніх справ права закупівлі номерних знаків для автомобілів. Пропонується передбачити, що закупівлю знаків здійснюють самі власники авто.