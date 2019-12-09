Раді пропонують позбавити МВС права закупівлі номерних знаків для авто

Ілюстративне фото (hsc.gov.ua)

Пропонується передбачити, що закупівлю знаків здійснюють самі власники авто

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді позбавити сервісні центри Міністерства внутрішніх справ права закупівлі номерних знаків для автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідний законопроект №2518 "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух", зареєстрований на сайті парламенту.

Зараз законом передбачено, що державна реєстрація та облік транспортних засобів здійснюються територіальними органами МВС (сервісними центрами МВС). На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, їм присвоюються номерні знаки, які відповідають установленим вимогам.

"Сервісні центри МВС здійснюють закупівлю номерних знаків для транспортних засобів відповідно до вимог законодавства за бюджетні кошти та фактично обмежують громадянина у виборі вільного номерного знаку для закріплення за транспортним засобом", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Також вказано, що на існуючу нині процедуру видачі номерних знаків держава витрачає зі свого бюджету більшу суму коштів, ніж коштує сам номерний знак.

"На зареєстровані транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом міністрів, таким транспортним засобам присвоюються номерні знаки. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів на транспортні засоби здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладено обов’язок щодо їх реєстрації. Купівля присвоєних під час державної реєстрації (перереєстрації) номерних знаків для транспортних засобів здійснюється їх власниками (уповноваженими ними особами) у суб’єктів господарювання, які їх виготовляють", - сказано у тексті законопроекту.

При цьому придбані номерні знаки повинні відповідати встановленим вимогам.

Нагадаємо, влітку в Україні запрацював сервіс, за допомогою якого можна перевірити вартість номерного знака з бажаною комбінацією цифр.

Як писало РБК-Україна, 24 липня Кабінет міністрів України визначив вартість індивідуальних автомобільних номерів.