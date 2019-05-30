В Україні створили перший державний центр обслуговування для моряків

В Одесі Міністерство інфраструктури запустило державне підприємство "Моррічсервіс" для доступності отримання державних послуг у сфері морського та річкового транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

До 2019 року планується запустити такі центри у Маріуполі, Херсоні та Ізмаїлі та відкрити онлайн-кабінет клієнта, яким зможуть користуватися як моряки, так і власники суден.

"В центрах це вперше, коли на одній локації моряк може отримати усі необхідні послуги - від проходження державної кваліфікаційної комісії до подовження дії документів. Окрім того, наша мета об’єднати усі послуги у сфері морського та річкового транспорту на одній локації" - зазначив начальник Державної служби морського та річкового транспорту України Дмитро Петренко.

Загалом у ДП "Моррічсервіс" планують надавати організаційно-технічне забезпечення для 75 необхідних морякам послуг та згодом розширити перелік можливостей розвитку підприємства з метою надання усіх сервісів для моряків на одній території.

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури передбачено створення трьох нових директоратів для підсилення функціонування та запровадження інноваційного підходу.