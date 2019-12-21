В Україні створили міжвідомчу групу з розвитку спиртової галузі

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі та створив міжвідомчу групу, яка займатиметься даним питанням. По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, відповідно до указу №925/2019, президент увів у дію рішення РНБО від 20 грудня "Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України". Контроль за виконанням було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Крім того, указом №926/2019 Зеленський створив міжвідомчу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі.

Головою міжвідомчої крупи було призначено заступника керівника ОП Андрія Смирнова. Група у двотижневий термін повинна подати главі держави пропозиції щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, набув чинності закон №2300 президента Володимира Зленського, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. Однак даний документ буде введений у дію лише з 1 липня 2020 року.

Як відомо, законопроект № 2300 був схвалений Верховною радою у другому читання на початку грудня. Проект закону підтримали 284 народних обранців.