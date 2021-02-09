В Україні створять резервне сховище держданих на випадок кібератаки

"В умовах гібридної війни вірогідність кіберзагроз та кіберінцидентів є набагато вищою, а тому питання унеможливлення або зменшення подібних ризиків є пріоритетним завданням. Резервуючи державні дані, ми убезпечимось від втрати цих даних або спроб їх отримати", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Створення центру допоможе врегулювати зберігання державних даних.

"Належно функціонуватиме так зване сховище для резервного зберігання всіх документів, даних держзначення. І у разі видалення або пошкодження з ресурсу можна буде відновити все необхідне", - пояснив глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Наццентр буде забезпечувати: