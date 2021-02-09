RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні створять резервне сховище держданих на випадок кібератаки

Автор: Юлія Струк

В Україні створять Національний центр резервування державних інформресурсів. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє урядовий портал.

Популярні новини
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт 08 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021

"В умовах гібридної війни вірогідність кіберзагроз та кіберінцидентів є набагато вищою, а тому питання унеможливлення або зменшення подібних ризиків є пріоритетним завданням. Резервуючи державні дані, ми убезпечимось від втрати цих даних або спроб їх отримати", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Створення центру допоможе врегулювати зберігання державних даних.

"Належно функціонуватиме так зване сховище для резервного зберігання всіх документів, даних держзначення. І у разі видалення або пошкодження з ресурсу можна буде відновити все необхідне", - пояснив глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Наццентр буде забезпечувати:

  • безперервність роботи державних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації;
  • надійне функціонування серверів, системи зберігання даних та контроль за статистичними даними роботи фізичного захисту об’єктів, системи управління та моніторингу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерство планує перевести в цифру багато державні послуги та реєстри. Через це відбудеться скорочення чиновників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Україникібератака
Читайте також
В Україні дозволили проведення форумів, але з обмеженнями
Українці стали вдвічі частіше користуватися електронним підписом
Прогноз погоди