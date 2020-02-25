В Україні створять платформу для виявлення кінцевих власників компаній

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Транснаціональна електронна лабораторія перевірятиме достовірність інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Національний банк України спільно з іншими державними органами та громадськими організаціями 24 лютого підписав Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників та створення першої Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, меморандум укладено строком на 3 роки. Він окреслює основні напрями співпраці між сторонами, які мають на меті створити екосистему механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, що пов’язані з фіктивною діяльністю компаній.

Для досягнення цієї мети буде створена Транснаціональна електронна лабораторія (TeЛАБ). Це офіційна платформа для комунікації та тестування інноваційних технологій між урядовими структурами, громадськими організаціями, бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працюватиме на засадах електронного офісу.

Крім Національного банку, такі зобов’язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг, ДП "Національні інформаційні системи". Серед партнерів від громадського сектору - громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна", громадська організація "Разом проти корупції", Open Up Ukraine, YouControl, Міжнародний фонд "Відродження", OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрія).

Нагадаємо, Верховна рада у 2019 році прийняла закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".