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В Україні створять єдиний туристичний портал

Новини » Політика     05.01.2020 - 16:14
В Україні створять єдиний туристичний портал
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Туристичний портал діятиме на базі Мінкульту

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував створення єдиного туристичного порталу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

За словами українського прем'єра, єдиний туристичний портал, який працюватиме онлайн та у телефонному режимі, буде створено на базі Міністерства культури, молоді та спорту.

"Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу", - пояснив він.

Гончарук додав, що створення єдиного туристичного порталі передбачено програмою діяльності уряду, яка була затверджена у вересні 2019 року. Роботу туристичного порталу планують запустити до осені 2020 року, а у регіонах створять локальні туристично-інформаційні центри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада нідерландської столиці Амстердаму ухвалила рішення про введення нового податку для туристів. Так, з 1 січня 2020 року туристам доведеться платити додаткові 3 євро до існуючого 7-відстоткового податку на житло. Новий податок є найвищим у Європі.

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