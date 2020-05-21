В Україні створять єдину електронну систему в сфері будівництва

Фото: будівництво в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що це дозволить скоротити терміни надання послуг в будівництві і поліпшити їх якість

Кабінет міністрів схвалив створення і впровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Очікується, що це забезпечить прозорість і ефективність державного архітектурно-будівельного контролю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.

"Розроблений Мінрегіоном проект розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва "прийнятий 20 травня на засіданні уряду", - інформує прес-служба.

Зазначено, що введення електронної системи дозволить отримувати послуги в сфері містобудівної діяльності в електронній формі, скоротити терміни надання послуг в будівництві і поліпшити їх якість, знизить корупційні ризики.

Також очікується, що створення цієї системи дозволить усунути порушення у сфері містобудівної діяльності та забезпечити прозорість і ефективність державного архітектурно-будівельного контролю.

Крім того, ця система забезпечить електронну взаємодію між фізичними і юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг, з метою отримання послуг у сфері будівництва за принципом "єдиного вікна".

Нагадаємо, 19 травня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2680 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва і вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності".

Як писало РБК-Україна, раніше уряд анонсував у 2020 році тотальні зміни в дорожній галузі. Зокрема, планується відремонтувати близько 6 тис. автомобільних доріг.

Автор: Юлия Струк