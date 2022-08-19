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В Україні відбулись виплати по програмі "єРобота": скільки заяв вже погодили

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабмін проплатив перші мікрогранти по програмі "єРобота" для підтримки новоствореного бізнесу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Програма єРобота набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам", - заявив Шмигаль.

За його словами, було вже верифіковано майже 5 тисяч заяв, з яких понад 750 було погоджено.

Шмигаль заявляє, що надання таких мікрогрантів для започаткування власного мікробізнесу, створить сотні нових робочих місць.

Нагадаємо, що раніше уряд анонсував запуск програми підтримки українців, які хочуть перейти в IT.

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