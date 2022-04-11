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В Україні збираються розконсервувати колонію для полонених окупантів, - Денісова

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Україна, Понеділок 11 квітня 2022 13:17
В Україні збираються розконсервувати колонію для полонених окупантів, - Денісова Фото: омбудсмен з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні збираються розконсервувати одну з колоній. Її передадуть на потреби Міністерства оборони для утримування російських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової виданню LB.ua.

За її словами, в Україні створюють табір для російських окупантів, які потрапили у полон. Його можуть розмістити на базі однієї з непрацюючих колоній.

"Дійсно, є така позиція і така мета, щоб створити окремий табір. У нас достатньо колоній, що не працюють, в яких не має утримуваних осіб. Котрусь можна передати Збройним силам України, Міністерству оборони України, і там зробити такий табір", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок утримування військових полонених в Україні відповідно до Женевської конвенції.

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