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В Україні знімуть майже все обмеження на фондовому ринку, введені з початку війни

Фото: фондовий ринок Україні запрацює у звичайному режимі з 8 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого 2022 у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначається в повідомленні, рішення ухвалене на підтримку дій уряду з відновлення економіки та набере чинності з 8 серпня.

"Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. За мирного життя - це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів", - зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Очільник комісії додав, що варто пам’ятати - війна триває і діяльність на ринках капіталу має здійснюватися максимально виважено.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) зупинила обіг всіх цінних паперів. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 24 лютого. Зупинка не стосується операцій необхідних для здійснення: Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики; Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

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Економіка України