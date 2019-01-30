В Україні майже всі СІЗО не відповідають нормам ЄС, - Мін'юст

Українські СІЗО заповнені на 95%

В Украине почти все следственные изоляторы (СИЗО) не соответствуют нормам Европейского союза. Об этом заявил заместитель министра юстиции Вадим Чернышов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

По его словам, "почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе". Замминистра отметил, что украинские СИЗО заполнены на 95%.

"Надо строить новые следственные изоляторы, убеждены в Минюсте, и даже предложили государственно-частное партнерство: инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам", - рассказал он.

Однако Чернышов отметил, что желающих не нашлось.

"Если говорить о Киеве - участок под Лукьяновским СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было до 10 переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали свои предложения. По их расчетам, они не выходили на доходность от реализации этих проектов", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин из-за вспышки кори.