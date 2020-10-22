ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні ситуація з коронавірусом покращиться ближче до березня, - лікар-інфекціоніст

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні в найближчі кілька місяців чекають зростання захворюваності коронавірусом. Ситуація покращиться ближче до березня.

Про це на брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

За її словами, коронавірус є тривалим захворюванням. Пацієнти, які перехворіли COVID-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному листі.

"У найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає - можливо ситуація дещо покращиться", - сказала Голубовська.

Популярні новини

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Голубовської, близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання коронавірусом. Всього таких стадій три і вони не мають нічого спільного з грипом.

Нагадаємо, за добу в Україні вперше виявили понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Всього в країні захворіли вже майже 323 тисячі осіб.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при подальшому зростанні захворюваності COVID-19 в Україні може не вистачити медпрацівників.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус