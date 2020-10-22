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В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту, - врач-инфекционист

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в ближайшие несколько месяцев ожидают рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация улучшится ближе к марту.

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Об этом на брифинге в Министерстве здравоохранения заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, коронавирус является длительным заболеванием. Пациенты, которые переболели COVID-19, до месяца могут находиться на больничном листе.

"В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает - может быть ситуация несколько улучшится", - сказала Голубовская.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Голубовской, около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания коронавирусом. Всего таких стадий три и они не имеют ничего общего с гриппом.

Напомним, за сутки в Украине впервые выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране заболели уже почти 323 тысячи человек.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при дальнейшем росте заболеваемости COVID-19 в Украине может не хватить медработников.

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