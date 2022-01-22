В Україні школи переходять на онлайн-навчання: хто з понеділка не сяде за парти

З понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України переходять на дистанційне навчання. Це пов'язано з різким стрибком захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.

Карантин в школах України у зв'язку із захворюваністю

Через зростання динаміки захворюваності місцева влада в регіонах ухвалила рішення про переведення школярів на онлайн-заняття. Такі заходи стосуватимуться не лише загальноосвітніх шкіл/гімназій/ліцеїв, а й шкіл позакласних уроків.

Ужгород

З 24 січня до 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на гострі респіраторні захворювання та COVID-19.

Двотижневий карантин з дистанційною формою навчання відноситься також до міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Львів

З 24 січня учні 5-11 класів через зростання захворювання на COVID перейдуть на дистанційну форму навчання. Вона триватиме протягом двох тижнів – до 7 лютого.

З понеділка також прийматиметься рішення щодо молодших класів. При цьому позашкільна школа із 24 січня також перейде на дистанційну форму.

Чернівецька область

З 24 січня до 7 лютого всі школи області переходять на дистанційне навчання. Таке рішення 20 січня ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час свого засідання.

Суми

З 24 січня учні 5-11 класів й вихованці закладів позашкільної освіти переходять на дистанційне навчання. Рішення комісії діятиме протягом двох тижнів - до 4 лютого включно.

У разі погіршення епідемічної ситуації - можливе позачергове проведення засідання комісії.

Дистанційне навчання через "мінування"

У декількох областях адміністрації шкіл ухвалили рішення про перехід на дистанційне навчання через регулярні повідомлення про мінування.

Миколаїв

Чотири школи у місті перейшли на дистанційне навчання ще з 18 січня. Таке рішення ухвалили через регулярні повідомлення про мінування.

Черкаси

Там департамент освіти та гуманітарної політики з 17 січня рекомендує всім школам міста вести навчання у дистанційному форматі. Це пов'язано з тим, що з 12 січня щодня надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров'я учасників навчального процесу.