В Україні зараз є абсолютно всі вакцини, - МОЗ

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Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію дітей проти 10 захворювань

Зараз в Україні є абсолютно всі вакцини за календарем профілактичних щеплень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Національний календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію дітей проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту; дорослих - проти дифтерії та правця.

У відомстві зазначили, що подивитися список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин у вашому регіоні можна в таблиці. Однак якщо в медустанові немає вакцини, українцям рекомендують звернутися до керівника медзакладу для з'ясування причини або в департамент / управління охорони здоров'я у вашій області.

Як відомо, вакцини для України за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, в Україні від грипу щеплено близько 158 тис. осіб, що становить всього 0,46% від населення країни.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше внесла в щорічний список глобальних загроз людству відмова від вакцинації.