В Україні сьогодні утримається тепла та сонячна погода

Протягом сьогоднішнього дня в Україні утримається тепла погода. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні на всій території країни збережеться температура повітря на рівні +25-27 градусів. Прохолодніше буде в західних областях, де прогнозують +23-25 градусів.

Вночі найтепліше буде в південних областях +14-16 градусів.

Прохолодніше в східних та центральних +11-13 градусів.

В північних та західних областях нічні показники термометрів опустяться до +9-11 градусів.

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде сонячно та ясно. Температура повітря там прогріється до +23-25 градусів вдень.

Вночі опуститься до +11-13 градусів.