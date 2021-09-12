ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні сьогодні утримається тепла та сонячна погода

Новость на русском →
Неділя 12 вересня 2021 10:00
В Україні сьогодні утримається тепла та сонячна погода Фото: в Україні сьогодні утримається тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом сьогоднішнього дня в Україні утримається тепла погода. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні на всій території країни збережеться температура повітря на рівні +25-27 градусів. Прохолодніше буде в західних областях, де прогнозують +23-25 градусів.

Вночі найтепліше буде в південних областях +14-16 градусів.

Прохолодніше в східних та центральних +11-13 градусів.

В північних та західних областях нічні показники термометрів опустяться до +9-11 градусів.

В Україні сьогодні утримається тепла та сонячна погода

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде сонячно та ясно. Температура повітря там прогріється до +23-25 градусів вдень.

Вночі опуститься до +11-13 градусів.

В Україні сьогодні утримається тепла та сонячна погода

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Меркель підтримує "Північний потік-2", але вимагає гарантій транзиту газу через Україну
Меркель підтримує "Північний потік-2", але вимагає гарантій транзиту газу через Україну
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі