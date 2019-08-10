В Україні сьогодні очікується спека до +31

Погода в Україні сьогодні, 10 серпня, очікується спекотної - до +31 градуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, на заході країни сьогодні, 10 серпня, без опадів і до +31 градуса. Найтепліше сьогодні буде в Ужгороді. Вночі температура може опуститися до +12. На сході країни очікуються дощі та до +27 вдень, вночі температура опуститься до +14. На півночі України також тепло - до +27 і без опадів. На півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +39, очікується сонячна погода без опадів. У центральних регіонах країни також тепло і без опадів: вдень - до +28, вночі температура може опуститися до +14 градусів.

сьогодні В Києві без опадів, очікується тепла і сонячна погода. Вдень температура повітря сотавить +24+26 градусів, вночі опуститься до +14+16.

Фото: прогноз на 10 серпня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 12 серпня в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.