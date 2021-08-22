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В Україні сьогодні буде сонячно та тепло: прогноз погоди на неділю

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Неділя 22 серпня 2021 10:00
В Україні сьогодні буде сонячно та тепло: прогноз погоди на неділю Фото: в Україні сьогодні сонячна та тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом неділі, 22 серпня, в Україні утримається тепла та сонячна погода. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні на всій території утримається комфортна літня температура.

В північних облстях вдень прогнозують +24-26 градусів, тоді як вночі +13-15.

В центральних регіонах очікується +25-27 вдень та +13-15 вночі.

В західних областях буде дещо прохолодніше +23-25 вдень та +11-13 вночі.

В східних очікується +25-27 вдень та +15-17 вночі.

У південних регіонах +25-27 вдень та +16-18 градусів вночі.

Опадів на всій території країни не прогнозують.

В Україні сьогодні буде сонячно та тепло: прогноз погоди на неділю

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сонячно.

Вдень температура повітря прогріватиметься до +24-26 градусів. Вночі позначки термометрів опустяться до +14-16 градусів.

В Україні сьогодні буде сонячно та тепло: прогноз погоди на неділю

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