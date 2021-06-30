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У світі виявили понад 182,5 мільйона випадків коронавірусу

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Середа 30 червня 2021 08:02
У світі виявили понад 182,5 мільйона випадків коронавірусу Фото: коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях (Chesnot/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Станом на ранок 30 червня у світі зафіксували понад 182,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,9 млн - летальні, одужали вже понад 167,1 млн осіб.

Про це говорять дані сайту Worldometer.

Так, у світі виявлені 182 581 379 випадків коронавірусу, зокрема 3 953 863 – летальних, одужало 167 177 916 осіб.

Антилідерами за кількістю випадків хвороби у світі є США (34 527 493), Індія (30 361 699), Бразилія (18 513 305), Франція (5 772 844), Росія (5 493 557), Туреччина (5 420 156).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

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