В Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії загинула 221 дитина. При цьому понад 408 дітей були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіс генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у:
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